I 19enni italiani brillano a Miami: tutto facile per Sinner contro Gaston

Dopo Lorenzo Musetti l’Italia continua a far bene al torneo ATP di Miami e lo fa con Jannik Sinner. Il giovane tennista italiano, di soli 19 anni, ha battuto senza troppi problemi il suo rivale ai 32esimi del torneo in corso sui campi in cemento statunitensi.

Sinner ha trionfato contro Gaston in poco più di un’ora, battendo il suo rivale francese con un doppio 6-2. I 19enni brillano in terra statunitense: sono le giovani promesse del tennis italiano ad attirare l’attenzione e far sognare l’Italia intera, in un momento in cui c’è tanto bisogno di gioie e soddisfazioni.

