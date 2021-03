“Godo se tuo figlio muore per cancro al pancreas”, frasi shock a Simy: la reazione del nigeriano stupisce tutti

Gli haters sono ovunque e non riescono proprio a darsi dei limiti. Capita ogni giorno, soprattutto nei profili di personaggi pubblici, di vedere tra i commenti insulti, anche pesanti, aggressivi e violenti, ma quanto accaduto oggi a Simy ha davvero dell’incredibile.

Gli insulti a Simy

“In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica, zingaro di m…, godo se tuo figlio muore per cancro al pancreas“, si legge in un commento sul profilo dell’attaccante nigeriano, che oggi ha segnato un gol su rigore nel match tra Crotone e Bologna, terminato 2-3.

La reazione di Simy

Una reazione da vero signore quella del nigeriano. Simy ha infatto pubblicato uno screenshot del messaggio ricevuto, invitando tutti i suoi followers a far diventare famoso l’hater in questione. “Facciamolo diventare famoso perchè se lo merita“. Una reazione esemplare poichè Simy, ha sì mostrato pubblicamente il nome dell’hater, ma ha ironizzato sull’accaduto, cosa che non tutti riescono a fare.