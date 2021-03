Serbia-Portogallo, clamoroso gol fantasma non assegnato a Ronaldo: CR7 è una furia [VIDEO]

Serbia-Portogallo termina 2-2 con una velenosa coda polemica, innescata da un gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo al 94° minuto di gioco. La palla calciata da CR7 attraversa completamente la linea ma l’arbitro non convalida la rete, facendo infuriare l’attaccante della Juventus.

Una clamorosa topica impossibile da correggere con la tecnologia, dal momento che né la Goal Line e né il Var sono presenti in queste Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Una situazione davvero assurda e inspiegabile, soprattutto considerando come l’importanza di queste gare che mettono in palio un pass iridato. Ecco il VIDEO del gol non assegnato e la reazione di Ronaldo:

A Cristiano le tangan el 2-3 en 93’! Los árbitros NO le han dado GOL 🤭🤭#Portugal de locooos @Cristiano pic.twitter.com/wC38hmSVjS — Gerard Romero (@gerardromero) March 27, 2021