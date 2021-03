Sassuolo-Napoli, Insigne litiga con Gattuso e insulta i suoi compagni: “squadra di me**a” [VIDEO]

Spettacolo ed emozioni in Sassuolo-Napoli, terminata con un pirotecnico 3-3 che ha lasciato l’amaro in bocca agli azzurri, riacciuffati dal rigore di Caputo all’ultimo secondo. Un gol che ha mandato su tutte le furie Lorenzo Insigne, arrabbiatosi pesantemente con i suoi compagni per non essere riusciti a difendere il 2-3 segnato proprio dal capitano dal dischetto.

Il litigio con Gattuso

Secondo quanto ricostruito da DAZN, Lorenzo Insigne non avrebbe preso affatto bene il fallo commesso da Manolas sul diretto avversario, che ha portato poi l’arbitro a decretare il rigore segnato da Caputo per il 3-3. Il capitano azzurro ha prima battibeccato con Gattuso, poi si è diretto verso lo spogliatoio scalciando una bottiglietta e un cartellone pubblicitario e urlando una brutta frase ai compagni: “squadra di me**a“. Ecco il video: