Rublev, il russo che gioca a tennis come a scacchi: il segreto delle vittorie di 4 titoli consecutivi

Numero 8 al mondo, Andrey Rublev, è pronto per disputare la sua partita contro Fritz, valida per gli ottavi di finali del torneo ATP di Dubai. Il russo classe ’97 ha talento da vendere, ma anche un pizzico di ‘originalità’. Rublev ha infati affermato che gioca a tennis come gioca a scacchi: “prendi una regina, o un dritto nel tennis, e detta il gioco”.

Con questa filosofia, Rublev ha conquistato 20 vittorie consecutive, con quattro titoli consecutivi negli eventi ATP 500, con la sua ultima vittoria ad inizio mese marzo all’ABN AMRO World Tennis Tournament.

La passione per gli scacchi e la loro utilità nel tennis

“Gli scacchi possono aiutare il tennis, forse in termini di strategia. Ti dà più pazienza, ma gioco a scacchi come gioco a tennis. Cerco di prendere una regina, o un diritto nel tennis, e dettare. Mi preparo ad attaccare“, ha affermato Rublev, pronto a mettercela tutta per arrivare al suo quinto titolo ATP500 consecutivo.

“È sempre difficile giocare qui mentre le palle volano e non si adatta al mio stile di gioco. Sarà una grande sfida per me, poiché dovrò trovare altri modi per giocare le partite“, ha aggiunto il russo sul torneo di Dubai.

“È difficile sapere cosa devi fare per ottenere buoni risultati. Mi sono concentrato su me stesso per accettare le cose che non posso cambiare e fare del mio meglio oggi. Questa è la direzione in cui mi sto muovendo e ciò che mi ha aiutato. Mi ha anche aiutato a stare meglio mentalmente. Mi sento come se stessi facendo alcune cose meglio dell’anno scorso … Ho sempre lavorato sodo, è stato un lungo viaggio di miglioramento. Facevo sempre le cose al 100% e mi divertivo. Poi ho avuto alcuni infortuni e problemi stressanti fuori dai campi. A poco a poco, le cose hanno cominciato a sistemarsi. Sapevo che dovevo concentrarmi su me stesso, essere nel momento e solo giocare tornei. Alla fine, il puzzle si è risolto e dall’anno scorso ho iniziato a giocare sempre meglio”, ha ammesso ancora Rublev, che nella meditazione e concentrazione degli scacchi potrebbe aver trovato la chiave per allenarsi mentalmente per dare il meglio in campo.