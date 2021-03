Dr Rocco, il sesso secondo Layla: nel secondo appuntamento Siffredi incontra Isabella Franchi di “Unghiedellamadonna”

Dopo il grandissimo successo della prima puntata di DR. Rocco, seguita in diretta da 60.000 utenti e con più di 35.000 visualizzazioni, arriva il secondo appuntamento con la rubrica dedicata alla sessualità dal punto di vista femminile, il format nato da un’idea di Babila Spagnolo, mente e anima di Layla Cosmetics. Un appuntamento periodico per approfondire, in diretta sul canale instagram di Layla Cosmetics, il rapporto tra le donne e la loro sessualità, un dialogo tra Rocco Siffredi e ospiti speciali, dove la community di Layla può esprimersi, intervenire, porsi delle domande e confrontarsi.

Nella seconda puntata, prevista per martedì 9 marzo alle 22.00, DR Rocco ospiterà la nail artist, Isabella Franchi, conosciuta nel web come “Unghiedellamadonna”, tra le altre cose, manicurista di Fedez e Chiara Ferragni. DR. ROCCO è uno spazio in cui parlare, liberamente, con ironia e leggerezza di sessualità e sensualità per conoscersi meglio e amarsi di più. L’appuntamento è in diretta alle ore 22.00 sul profilo IG @laylacosmetics e a seguire sempre disponibile sul canale IGTV.