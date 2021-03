Gimbo Tamberi è d’argento a Torun, il capitano si inchina solo a un maestoso Nedasekau

Seconda medaglia per l’Italia agli Europei Indoor di Torun 2021, Gimbo Tamberi regala uno splendido argento alla Nazionale azzurra chiudendo la finale dell’alto alle spalle del bielorusso Nedasekau.

Migliore prestazione dell’anno per il saltatore italiano, che si ferma alla misura di 2.35 che non basta per mettersi l’oro al collo. La medaglia più preziosa va infatti al suo avversario, che salta al primo tentativo i 2.37 e si laurea nuovo campione europeo indoor, un titolo meritatissimo considerando quanto visto a Torun. Bronzo al belga Thomas Carmoy con 2,26. Un risultato che comunque non cancella quanto compiuto da Gimbo Tamberi, capace di regalare all’Italia un’altra medaglia dopo l’oro ottenuto da Marcell Jacobs nei 60 metri.