Grande Italia al Masters 1000 di Miami, Sonego agli ottavi a braccetto con Sinner

Prosegue il cammino di Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Miami, il tennista piemontese si sbarazza in due set anche di Daniel Galan e stacca il pass per gli ottavi di finale, dove se la vedrà niente meno che con Stefanos Tsitsipas. Prestazione cinica e precisa quella dell’azzurro, che riesce a mantenere un ritmo alto per tutto l’incontro, giocando al meglio i punti decisivi della sfida. Freddo e meticoloso, Lorenzo Sonego non lascia scampo a Galan, imponendosi con il risultato di 7-6, 6-3 dopo quasi due ore di battaglia. E’ la seconda volta in carriera che il tennista azzurro centra gli ottavi di un Masters 1000, dove affronterà come anticipato Stefanos Tsitsipas, capace di superare in tre set Kei Nishikori.

Le parole di Sonego

Felice per la vittoria e per la prestazione, Lorenzo Sonego ha espresso nel post-match le sue sensazioni: “sono contento soprattutto per la reazione che ho avuto dopo l’inizio di partita Lui è partito bene, prendeva campo e serviva bene mentre io sono partito così così. Sono rimasto sempre lì, ho annullato due set point nonostante tutte le difficoltà che ci sono state e il gioco espresso dal mio avversario. Poi sono riuscito anche ad alzare il livello nel secondo set e non ho concesso al mio avversario più di tanto. Lui giocava molto bene quando la palla gli arrivava abbastanza bassa e non doveva muoversi. Quindi l’obiettivo era partire con la palla più carica e avvicinarmi per cercare di comandare. Quindi sono riuscito a togliergli l’inerzia del punto e portarlo dalla mia parte”.