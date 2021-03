Che bellezza Jannik Sinner, ribalta Khachanov e vola agli ottavi del Masters 1000 di Miami

Jannik Sinner centra il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, vincendo una cruenta battaglia contro Karen Khachanov, rivelatosi ancora una volta un avversario ostico per l’azzurro.

Un match combattutissimo quello giocato sul cemento della Florida, concluso con la vittoria per il 19enne di San Candido, abile a imporsi con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e cinquanta minuti. Per la terza volta su tre partite giocate, Sinner deve dar fondo a tutte le proprie energie per riuscire a stendere Khachanov, capace comunque di ottenere 113 punti contro i 115 dell’avversario italiano.

La sfida

Parte subito forte Karen Khachanov nel match contro Sinner, riuscendo a imporre il proprio ritmo e a vincere il primo set con il punteggio di 6-4. Nel secondo parziale, i due avversari si equivalgono e giungono al tie-break dove è l’azzurro ad avere la meglio e a riequilibrare l’incontro, che poi piega a proprio favore nel terzo e decisivo match. Una vittoria di carattere per Jannik Sinner, che agli ottavi se la vedrò con il vincente del match tra Emil Ruusuvuori e Mikael Ymer.