Rabbia e amarezza per Jannik Sinner a Dubai, Karatsev gli sbarra la strada per la semifinale

Delusione e amarezza per Jannik Sinner, il tennista azzurro esce di scena ai quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai, perdendo in tre set contro Aslan Karatsev.

Una sconfitta dura da digerire per l’alto-atesino, in vantaggio di un set prima della rimonta dell’avversario, abile a ribaltare il punteggio e a chiudere la contesa con il risultato di 6-7, 6-3, 6-2 dopo una battaglia di due ore e mezza. Si tratta della prima vittoria in carriera per Karatsev contro Sinner, essendo questo il primo confronto tra il russo e l’italiano. Una sfida affascinante e ricca di colpi di scena, che ha premiato alla fine il numero 42 del ranking, che sfiderà in semifinale il vincente della sfida tra Marton Fucsovics e Andrej Rublev.

