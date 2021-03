Jannik Sinner è spaziale, annientato anche Bublik: la semifinale al Masters 1000 di Miami è realtà

Jannik Sinner continua a riscrivere i record del tennis italiano, conquistando d’autorità la prima semifinale di un Masters 1000.

Il numero 31 del ranking ATP non lascia scampo al kazako Bublik e stacca il pass per il penultimo atto del Miami Open, spingendosi fin dove non aveva mai fatto in carriera. Una partita complicata per l’azzurro quella giocata sul cemento della Florida, risolta grazie ai propri straordinari colpi, andati a segno nei momenti topici del match.

La partita

Un match equilibrato fin dai primi scambi, dove Sinner e Bublik non spingono per studiare l’avversario. Il primo set scorre sul filo del rasoio, con l’azzurro che riesce a imporsi al tie-break dopo una battaglia di 58 minuti. Nel secondo parziale parte fortissimo il kazako che vola subito sullo 0-3, ma Sinner non si scompone e ricuce il gap poco a poco, fino a prendere le redini del gioco e chiude con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di partita. Nel prossimo turno Sinner se la vedrà con il vincente del match tra Medvedev e Bautista ma, chiunque sia il suo avversario, l’azzurro gli darà sicuramente filo da torcere.