Che spettacolo questa giovane Italia! Bagnaia in pole con la Ducati in Bahrain, applausi per Valentino Rossi

I giovani sportivi italiani sono più motivati che mai! Dopo le prestazioni speciali di Musetti e Sinner, tennisti 19enni, oggi l’Italia esulta per il risultato ottenuto da Pecco Bagnaia sulla pista di Losail. Al suo esordio con la Ducati ufficiale, il 24enne torinese, allievo di Valentino Rossi, ha conquistato una spettacolare pole position.

Il giovane pilota ducatista ha effettuato un giro perfetto, chiudendo le qualifiche davanti a tutti col crono di 1.52.772, lasciandosi alle spalle ben tre Yamaha, con i due piloti del team ufficiale, Quartararo e Vinales rispettivamente secondo e terzo ed un fantastico Valentino Rossi quarto.

Bagnaia già lo scorso anno aveva dimostrato il suo talento ed il suo potenziale, che avevano proprio spinto la Ducati ad offrirgli un posto nel team ufficiale.

Valentino Rossi sorprendente

A 42 anni suonati, Valentino Rossi riesce ancora a sorprendere tutti! Il pilota di Tavullia ha chiuso oggi le qualifiche con uno strepitoso quarto posto, alle spalle di tre giovanissimi. Un risultato pazzesco per il Dottore, passato dal team ufficiale a quello Petronas, al fianco di Franco Morbidelli. “Grandi complimenti a Pecco che h afatto un giro incredibile, ha guidato da paura. Sono molto contento, perchè hof atto un gran tempo e col secondo set di gomme avevo un bel grip e riuscivo a guidare bene, ho fatto qualche errorino, altrimenti avrei fatto anche la prima fila. Partire quarto è importante per la gara di domani“, ha affermato Rossi dal parco chiuso al termine delle qualifiche.

Griglia di partenza

Dietro alla Ducati di Bagnaia spunta una lunga fila di Yamaha. Settimo invece Franco Morbidelli, che non è riuscito a brillare nonostante le buone prestazioni delle prove libere. Di seguito la griglia di partenza del Gp del Qatar di MotoGP:

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Quartararo, 3. Vinales

2ª fila: 4. Rossi, 5. Miller, 6. Zarco

3ª fila: 7. Morbidelli, 8. Espargaro A., 9. Rins

4ª fila: 10. Mir, 11. Nakagami, 12. Espargaro P.

5ª fila: 13. Bastianini, 14. Martin, 15. Oliveira

6ª fila: 16. Marquez A, 17. Bradl, 18. Marini

7ª fila: 19. Binder, 20. Petrucci, 21. Lecuona

8ª fila: 22. Savadori

Nuovo record

Andrea Dovizioso, che quest’anno ha deciso di prendersi un anno sabbatico, si è visto subito rubare un importane record. Johann Zarco ha infatti stabilito il nuovo record di velocità, sfrecciando a 362,4 km/h.

Delusione Mir

Sabato deludente per il campione del mondo in carica. Il giovane Mir, pilota della Suzuki, non è riuscito a qualificarsi direttamente per la Q2, ed è dovuto infatti passare per la Q1. Dopo aver superato la prima fase delle qualifiche, il campione del mondo in carica non ha ottenuto un risultato degno del suo titolo, chiudendo le qualifiche al decimo posto.