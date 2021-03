Musetti show ad Acapulco, cade anche Tiafoe dopo Schwartzman: adesso il big-match con Dimitrov

Lorenzo Musetti non si ferma più ad Acapulco e, dopo aver steso al primo turno Diego Schwartzman, stacca il pass per i quarti di finale superando in rimonta Frances Tiafoe.

Un torneo fin qui perfetto per il 19enne azzurro, capace prima di battere il primo top-ten in carriera (l’argentino Schwartzman) e poi eliminare in rimonta il n° 56 del ranking, qualificandosi così per i quarti di finale del torneo ATP di Acapulco dove sfiderà Grigor Dimitrov. Una partita iniziata male, ma finita in crescendo quella di Musetti contro Tiafoe, chiusa con il punteggio di 2-6 6-3 7-6 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Ottimo il servizio dell’azzurro, migliore del suo avversario (61% di prime contro il 54% dell’americano), con cui il 19enne di Carrara ha ottenuto il 60% dei punti proprio con la prima di servizio e quasi il 50 con la seconda.

Fuori Fabio Fognini

Niente da fare invece per Fabio Fognini, che si ferma al secondo turno del torneo ATP di Acapulco al cospetto del britannico Norrie. Il ligure non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta all’esordio contro Travaglia, perdendo nettamente in due set al cospetto del numero 61 del ranking. Una sconfitta netta quella di Fognini, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di partita. L’unico italiano rimasto in corsa all’ATP di Acapulco dunque è Lorenzo Musetti, che dovrà vedersela adesso contro Grigor Dimitrov per un posto in semifinale.