Lorenzo Musetti fa sognare l’Italia, prima semifinale ad Acapulco: distrutto Dimitrov

Inarrestabile. Fantastico. Entusiasmante. Sono solo tre degli aggettivi che Lorenzo Musetti si merita dopo aver staccato il pass per la semifinale del torneo di Acapulco, la seconda in carriera nel circuito ATP e la prima in un 500.

A cadere sotto i colpi del 19enne di Carrara questa volta è stato Grigor Dimitrov, che nulla ha potuto al cospetto del proprio avversario, apparso perfetto e preciso in ogni momento della partita. Una prestazione da urlo quella di Musetti, che va ad aggiungersi a quelle sfornate contro Schwartzman e Tiafoe: tutti ingredienti di un torneo che rimarrà per sempre nella memoria del giocatore di Carrara.

LEGGI ANCHE: La passione per il tennis incisa sulla pelle, Musetti insegue un sogno e racconta il suo tattoo

La partita

Un match affrontato con il giusto atteggiamento, che ha regalato a Lorenzo Musetti un successo utile per sbarcare nelle semifinali del torneo ATP di Acapulco. Il 19enne di Carrara si è imposto su Dimitrov con il punteggio di 6-4 7-6 (3) dopo due ore e dieci minuti di partita. Colpi raffinati e precisi quelli di Musetti, serviti per togliere punti di riferimento al bulgaro, ritrovatosi impotente davanti allo strapotere del proprio avversario. Questa vittoria permette a Musetti di entrare di diritto nella top-100 del ranking mondiale, attestandosi attualmente al n° 94 virtuale. Per accedere in semifinale servirà adesso un’altra impresa, visto che per l’azzurro ci sarà il numero 5 del mondo Stefanos Tsitsipas, reduce dal successo in tre set su Auger-Aliassime. Un match che si preannuncia difficilissimo ma non impossibile perché, con un Musetti in queste condizioni, nulla è scontato.