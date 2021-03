Riecco la Yamaha! In Qatar trionfa un maturo Vinales: Maverick marito e papà adesso sa come essere campione

E’ iniziata con un grandissimo spettacolo la stagione 2021 di MotoGp! In Qatar, dove il pubblico ha avuto il permesso di popolare le tribune del circuito di Losail per assistere dal vivo al primo Gp dell’anno, ha trionfato un eccezionale Maverick Vinales. Lo spagnolo si è lasciato alle spalle il francese del team Pramac Zarco ed il ducatista Pecco Bagnaia.

Il giovane pilota del team di Borgo Panigale, partito dalla pole position, ha gestito bene la sua corsa, ma dopo la prima metà della gara lo spagnolo del team ufficiale Yamaha è riuscito piano piano a risalire, fino a prendersi il primo posto, tagliando il traguardo davanti ai suoi rivali, Zarco e Bagnaia, che sul rettilineo finale hanno beffato Joan Mir, ad un passo dal secondo posto.

La maturità di Vinales

Il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per lo spagnolo. Il pilota del team Yamaha è un uomo ‘nuovo’: ad inizio anno ha annunciato di essersi sposato in gran segreto con la sua Raquel, sorprendendo tutti i fan, ignari della sua situazione sentimentale. Ma la notizia più speciale di tutte l’ha data qualche giorno dopo: Vinales diventerà infatti presto padre. Due motivazioni in più per eccellere e brillare in pista, come Vinales ha fatto oggi in pista in Qatar, aggiudicandosi la prima gara dell’anno.

“La partenza non era andata bene, ma poi ho sentito tutto il potenziale. Ho cercato di essere intelligente e calmo. E’ stato un weekend incredibile! Io e mia moglie aspettiamo un bimbo, siamo felicissimi, grazie di tutto“, ha raccontato Vinales al parco chiuso al termine della gara.

Delusione Rossi

Prima gara amara per Valentino Rossi. Dopo lo splendido risultato di ieri nelle qualifiche del Gp del Qatar, chiuse con un ottimo quarto posto, il Dottore non è riuscito ad entrare mai in gara, sperdendo sempre più posizioni e chiudendo con un deludente 12° posto.

La classifica piloti

1 – Vinales, 25 punti

2 – Zarco, 20

3 – Vinales, 16

4 – Mir, 13

5 – Quartararo, 11

6 – Rins, 10

7 – Espergaro A, 9

8 – Espargaro P, 8

9 – Miller, 7

10 – Bastianini, 6

11 – Bradl, 5

12 – Rossi, 4

13 – Oliveira, 3

14 – Binder, 2

15 – Martin, 1