Roman Reigns è ancora Universal Champion. The Head of the Table approfitta dell’intervento di Edge durante il suo match con Daniel Bryan nel Main Event di Fastlane, l’ultima fermata prima di WrestleMania 37. La Rated-R Superstar danneggia entrambi, ma è Reigns a essere il più lesto nel raccogliere lo schienamento decisivo. Questo è ciò che è successo di fronte al pubblico del WWE ThunderDome al Tropicana Field di St. Petersburg (Florida). The Fiend torna e con la sua Sister Abigail consegna la vittoria ad Alexa Bliss nel match contro Randy Orton.

Sorriso per Drew McIntyre

Continua il sodalizio fra Bliss e Bray Wyatt, con il Legend Killer in difficoltà. Vittoria di Drew McIntyre in un avvincente No Holds Barred Match contro l’ex amico Sheamus. Lo scozzese chiude con la sua Claymore e si lancia verso la sfida di WrestleMania 37 contro Bobby Lashley per il WWE Championship. Apollo Crews si fa squalificare e Big E resta Intercontinental Champion: l’impressione è che la rivalità proseguirà. Nia Jax e Shayna Baszler restano WWE Women’s Tag Team Champions, approfittando dei dissapori fra Sasha Banks e Bianca Belair, prossime avversarie a WrestleMania per lo SmackDown Women’s Championship.

I risultati di tutti i match

United States Championship – Kick Off Match

Vincitore: Riddle vs Mustafa Ali

WWE Women’s Tag Team Championship

Vincitrici: Nia Jax & Shayna Baszler vs Sasha Banks & Bianca Belair

Intercontinental Championship

Vincitore: Big E vs Apollo Crews by DQ

Single Match

Vincitore: Braun Strowman vs Elias

Single Match

Vincitore: Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura

No Holds Barred Match

Vincitore: Drew McIntyre vs Sheamus

Single Match

Vincitrice: Alexa Bliss vs Randy Orton

WWE Universal Championship – Edge is the special enforcer

Vincitore: Roman Reigns vs Daniel Bryan