Il Milan rinasce, la Juventus ‘saluta’ lo Scudetto: cosa ci ha lasciato la 28ª giornata di Serie A…

L’Inter non gioca e il Milan ne approfitta nella ventottesima giornata di Serie A, i rossoneri superano la Fiorentina in trasferta e si avvicinano momentaneamente a -6 dalla vetta, in attesa che i nerazzurri recuperino la gara con il Sassuolo rinviata per il focolaio Covid scoppiato alla Pinetina.

Chi non sfrutta lo stop forzato della squadra di Conte è invece la Juventus, che perde clamorosamente all’Allianz Stadium contro il Benevento e resta a 10 punti dall’Inter, questa volta a parità di partite giocate. Un ko che esalta l’Atalanta, capace di vincere a Verona e agganciare i bianconeri al terzo posto, con il Napoli subito dietro grazie al successo nello scontro diretto con la Roma per un posto in Champions.

Lotta scudetto

Il Milan recupera gli infortunati e torna a fare la voce grossa, riscattando una settimana complicata caratterizzata dal ko con il Napoli e dall’eliminazione dall’Europa League. I rossoneri si impongono in rimonta sulla Fiorentina con il punteggio di 2-3, rilanciandosi in classifica e avvicinandosi all’Inter, fermata dall’ATS di Milano per il focolaio Covid scoppiato alla Pinetina. Pioli può sorridere per il rientro a pieno regime di Ibrahimovic, tornato al gol in campionato, nonché per il ritorno in campo di Bennacer. L’algerino è senza dubbio il giocatore che è mancato di più al Milan, soprattutto per le sue geometrie e per l’equilibrio in mezzo al campo, visti entrambi oggi al Franchi. Un recupero importante per Pioli, che adesso può guardare con fiducia al finale di campionato, nel quale darà senza dubbio filo da torcere all’Inter.

Lotta Champions

Tralasciando per il momento il Milan, comunque staccato di quattro punti dal terzo posto, Juventus e Atalanta devono guardarsi alle spalle dal rientro del Napoli che, vincendo lo scontro diretto con la Roma, mette pressione a bianconeri e nerazzurri. La squadra di Pirlo perde clamorosamente con il Benevento e cancella quanto di buono fatto nelle ultime settimane, cadendo a causa di un errore grossolano di Arthur.

Ne approfitta l’Atalanta che vince a Verona e aggancia il terzo posto, sfruttando le marcature di Malinovskyi e Zapata. Continua invece a perdere i big-match la Roma, che cade contro un Napoli in stato di grazia, come dimostrano le vittorie esterne contro Milan e Roma. Gattuso adesso può davvero sognare in grande, in attesa del recupero contro la Juventus che potrebbe spostare davvero gli equilibri in zona Champions.

Lotta salvezza

Sta diventando una bagarre a quattro la lotta salvezza, soprattutto dopo la vittoria del Benevento in casa della Juventus. In fondo infatti si è aperta una frattura di sei punti tra la squadra di Inzaghi e il Torino quart’ultimo, sconfitto oggi al Ferraris dalla Sampdoria. I granata sono al momento salvi, ma il Cagliari segue a un punto anche se conta al momento una partita in più. Tre punti più giù resta il Parma dopo la sconfitta contro il Genoa, mentre il Crotone al momento appare quasi rassegnato alla retrocessione con i suoi striminziti 15 punti. Un vero peccato per i calabresi, che contro il Bologna sono riusciti a dilapidare due gol di vantaggio, perdendo il match con il risultato di 2-3. Una vera e propria mazzata, che potrebbe pesare tantissimo nella lotta salvezza.