Orrendo Milan, il pareggio è un regalo che non merita

Dov’è finito il Milan? La squadra bella e sbarazzina che incantava giocando palla a terra e segnava due gol a partita? La buona prestazione fornita contro la Roma non è bastata per risollevare il Diavolo, tornato sui pessimi livelli di mostrati contro Spezia e Inter.

Una squadra gravata dalle pesanti assenze è vero, ma la partita vista contro l’Udinese è stata davvero orrenda e il rigore di Kessié arrivato nel finale per l’1-1 è un regalo che i rossoneri non avrebbero meritato. La sconfitta sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto in campo, con la squadra di Gotti precisa in difesa e velenosa in attacco, colpevole solo di regalare il penalty nel finale in maniera davvero rocambolesca.

Milan a terra

Le assenze di Ibrahimovic, Calhanoglu e Bennacer hanno pesato tantissimo sulla prestazione del Milan, ma ancora di più lo hanno fatto le pessime prestazioni del reparto offensivo rossonero, con Leao su tutti. Indolente e fuori dal gioco, il portoghese ha fatto più danni che cose positive, addirittura togliendo a Saelemaekers la palla per il possibile pareggio, arrivato poi nel finale con il rigore di Kessié. Tra i peggiori in campo anche Theo Hernandez, apparso un lontano parente del giocatore ammirato a inizio stagione. Male infine anche Donnarumma, colpevole di scarsa reattività sul gol di Becao. Una serata pessima per il Milan, che rischia davvero di rovinare quanto fatto fin qui in questa stagione, dilapidando punti su punti contro squadre ampiamente alla portata. L’Inter rischia di scappare via, quindi è bene che Pioli cominci a guardarsi alle spalle, è da lì che arriveranno i pericoli maggiori nelle prossime settimane.

Le altre gare

A godere del pareggio del Milan non è solo la Juve, vittoriosa ieri sullo Spezia e potenzialmente a meno uno dai rossoneri con la gara da recuperare con il Napoli, ma anche Atalanta e Roma. I nerazzurri schiantano come da pronostico il Crotone, annientandolo sotto una pioggia di reti.

Finisce 5-1 al Gewiss Stadium, con un ritrovato Ilicic capace di tornare a incantare come solo lui sa fare. Sorride anche la Roma, che grazie al VAR si impone 1-2 sul campo della Fiorentina, salendo a meno due dalla zona Champions. Finisce pari il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, mentre Semplici trova il secondo successo consecutivo con il suo Cagliari, battendo 1-0 il Bologna. Successo pesantissimo per il Verona, che annienta 0-3 il Benevento a domicilio, mentre nel pomeriggio si era chiusa sul 3-3 la sfida tra Sassuolo e Napoli.