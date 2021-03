Il Milan incanta a Old Trafford, la Roma schianta lo Shakhtar: il calcio italiano ruggisce in Europa League

Chi si aspettava un giovedì di Europa League amaro per le squadre italiane deve totalmente ricredersi, perché Milan e Roma tengono a bada Manchester United e Shakhtar Donetsk, portando a casa due risultati pesantissimi in vista del ritorno.

Prestazione da applausi sia dei rossoneri che dei giallorossi, con i primi che arpionano un pari in extremis a Old Trafford e i secondi che schiantano gli ucraini all’Olimpico, annientandoli con il risultato di 3-0. Una serata davvero pazzesca per il calcio italiano che, dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions, si prende la propria rivincita in Europa League, godendosi le super partite di Milan e Roma, che adesso sognano ad occhi aperti i quarti di finale.

Milan sorprendente

Nonostante le pesantissime assenze con cui si presenta a Old Trafford, il Milan sforna una prestazione da applausi al cospetto di un Manchester United indicato come favorito per la vittoria dell’Europa League. Sono i rossoneri a fare la partita, trovando anche il gol con Kessié, annullato però per un presunto fallo di mano rilevato a stento dal VAR. Il primo tempo del Milan è una goduria, il Manchester United è costretto a difendersi per gran parte dei 45 minuti, riuscendo a resistere fino all’intervallo. Nella ripresa gli inglesi spingono e trovano il vantaggio con Diallo, appena entrato al posto di Martial. Il Milan però non ha nessuna intenzione di tornare a casa con una sconfitta e, nel finale, trova la rete dell’1-1 con Kjaer, al suo primo centro con la maglia rossonera. Un risultato che va bene ma che sta addirittura stretto alla squadra di Pioli, protagonista di una partita super che andrà ripetuta al ritorno per sperare nel passaggio del turno.

Roma sontuosa

Serata magica per la Roma, che mette un piede e mezzo nei quarti di finale di Europa League grazie al 3-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk. Una prestazione perfetta quella dei giallorossi, che prima resistono agli attacchi degli avversari e poi colpiscono al momento giusto, mandando al tappeto la squadra ucraina. Lorenzo Pellegrini apre le marcature nel primo tempo, mentre El Shaarawy e Mancini completano il trionfo nella ripresa, permettendo così alla Roma di preparare il match di ritorno con una tranquillità maggiore. Una partita preparata in maniera perfetta da Paulo Fonseca, emozionato questa sera nello sfidare la sua ex squadra, per la quale sua moglie fa ancora il tifo. L’allenatore portoghese però non si lascia intenerire e affonda il colpo, surclassando lo Shakhtar e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Una serata speciale per la Roma, capace di dimostrare di poter andare davvero lontano in questa competizione.