Il Milan getta alle ortiche i quarti, solo la Roma difende l’onore italiano in Europa

Serata di Europa League dolce-amara per l’Italia, che porta solo una squadra ai quarti di finale. La Roma difende tranquillamente il 3-0 dell’andata contro lo Shakhtar e vince anche al ritorno in Ucraina, mentre il Milan perde in casa contro il Manchester United e dice addio alla competizione.

Un peccato mortale quello dei rossoneri, padroni del campo per un tempo nonostante le assenze e incapaci di capitalizzare soltanto una delle occasioni create. Nella ripresa invece ci pensa Pogba a regalare la qualificazione ai ‘Red Devils‘, sfruttando un clamoroso errore in area di rigore di Meité. Una qualificazione gettata alle ortiche dalla squadra di Pioli, che avrebbe potuto tranquillamente tenere lo 0-0 senza quell’assurda topica a inizio ripresa, costata i quarti di finale.

Nessun alibi

Le assenze con cui ha dovuto fare i conti Pioli non possono rappresentare un alibi, perché il Milan ha dimostrato nel corso del primo tempo di potersi prendere la qualificazione. Troppi gli errori però commessi da Castillejo e compagni in zona offensiva, pagati poi a caro prezzo nella ripresa, con il gol di Pogba che ha regalato al Manchester United i quarti di finale. Imprecisione e poca lucidità sono stati i difetti del Milan palesati nel primo tempo della sfida di San Siro, prima del declino inesorabile avvenuto nel secondo, caratterizzato solo da un colpo di testa di Ibrahimovic che avrebbe meritato miglior sorte. Una delusione cocente per i rossoneri, che dovranno adesso concentrarsi sul campionato e sulla corsa ad un piazzamento Champions, senza il quale la stagione passerebbe da positiva a fallimentare.

Roma orgoglio italiano

L’unica squadra a tenere alto il tricolore in Europa è la Roma, che si è guadagnata il pass per i quarti di finale asfaltando lo Shakhtar sia all’andata che al ritorno. I giallorossi sono riusciti a passare anche in Ucraina, imponendosi 1-2 con la doppietta di Borja Mayoral, che ha messo l’accento sulla qualificazione della squadra di Fonseca. Un doppio successo tutt’altro che scontato, considerando come lo Shakhtar abbia estromesso dall’Europa niente meno che l’Inter, capolista del campionato italiano. Per questo motivo la Roma può guardare con ottimismo al prosieguo della competizione, nella quale i giallorossi possono davvero puntare al bersaglio grosso dopo quanto visto fino a questo momento.