L’Italia è in zona rossa, ma Renzi se la spassa in Bahrain e si gode il GP di Formula 1

Ennesima bufera su Matteo Renzi, pizzicato dalle telecamere nel paddock del circuito di Sakhir pronto per assistere al Gran Premio del Bahrain di Formula 1.

Immagini che hanno mandato su tutte le furie i cittadini italiani, considerando come la maggior parte di essi non possano spostarsi addirittura all’interno del proprio comune di residenza per le norme anti-Covid. Al contrario, il leader di Italia Viva ha la possibilità di viaggiare per il mondo, addirittura togliendosi lo sfizio di partecipare al GP del Bahrain di Formula 1 come se niente fosse. Sui social si è levato un polverone che ha investito Renzi, con molti utenti che si sono chiesti se il leader di Italia Viva abbia ricevuto un invito per assistere alla gara e se gli sia stato pagato l’alloggio in albergo.

Nuove polemiche

Le polemiche scoppiate oggi seguono quelle di alcune settimane fa, quando Matteo Renzi si era presentato in Arabia Saudita per partecipare ad un incontro, tutto spesato, con il principe saudita Bin Salaman. Un convegno che era stato organizzato dalla Future Investement Initiative, un’azienda che vede il leader di Italia Viva inserito nel Consiglio di Amministrazione. Nonostante quanto avvenuto il mese scorso, Matteo Renzi non si è fatto problemi a volare in Bahrain e seguire il GP di Formula 1, nonostante l’Italia debba fare i conti con la zona rossa.