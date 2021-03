La luce dopo il baratro, Gerrard scrive la (nuova) favola dei Rangers: dal fallimento alla rinascita in 10 anni

Che spettacolo i Rangers! Una giornata storica in Scozia: la squadra guidata da Gerrard ha conquistato la vittoria del campionato di Premiership dopo 10 anni dall’ultimo trionfo. A regalare il sorriso, in anticipo, ai Rangers e al loro allenatore è stato lo 0-0 di Celtic-Dundee United, che ha assicurato ai Ranger di essere matematicamente i campioni.

La rinascita

Una vittoria storica quella dei Rangers, la cui società ha dichiarato fallimento nel 2011. Fortunatamente per i tifosi dei Rangers, la squadra è rimasta ‘attiva’, ma ha dovuto affrontare un nuovo percorso tutto in salita, ripartendo dalla quarta divisione scozzese.

Con coraggio, forza, sacrifici e tanta fatica, i Rangers sono tornati in Premiership nel 2016 e adesso, dopo 5 anni, sono riusciti a tornare al vertice, portando a casa il primo titolo della nuova era, ma il 55° della storia del club, confermandosi la squadra più titolata al mondo.

Gerrard

È il primo titolo di campionato mai vinto da Gerrard, che ha passato gran parte dela sua carriera indossando la maglia del Liverpool. Gerrard si è avvicinato nel 2014 ad ottenere finalmente l’unico premio del club che gli sfuggiva: il titolo di Premier League, ma una sconfitta contro il Chelsea per 2-0, nella quale è stato fatale anche un suo errore.

Dopo aver trascorso gli ultimi due anni della sua carriera da giocatore al Los Angeles Galaxy, il centrocampista si è ritirato dal gioco nel 2016 e ha iniziato la sua carriera da allenatore con le squadre giovanili del Liverpool. Gerrard è passato alla guida della prima squadra nel 2018 quando è stato ingaggiato dai Rangers in difficoltà dopo essere stati sconfitti per 4-0 dal Celtic in una semifinale di Coppa di Scozia. Gerrard ha impiegato 3 anni prima di raggiungere il suo obiettivo e riportari i Rangers alla posizione un tempo consueta di campioni di Scozia.

La stagione

La stagione dei Rangers in Scottish Premiership è stata impeccabile. La squadra guidata da Gerrard è imbattuta dopo 32 giornate, nelle quali ha incassato solo 9 goal. I Rangers hanno vinto 28 partite e ne hanno pareggiate 4: 77 sono le reti segnate dalla squadra scozzese, che ha il miglior attacco di Scozia.

I Rangers avranno potranno sollevare il trofeo della Premiership scozzese a Ibrox prima della fine della stagione a maggio.

E’ festa grande a Glasgow: i tifosi dei Rangers si sono catapultati in strada per festeggiare in grande il successo del club.