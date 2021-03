Quanto guadagnano i piloti di Formula 1? Cifre stellari per Hamilton, paga ridotta per Vettel: tutti gli stipendi

La stagione 2021 di Formula 1 è ufficialmente iniziata! I piloti sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere del Gp del Bahrain, che si correrà domenica pomeriggio, alle 17 italiane.

Max Verstappen ha subito mostrato di essere splendida forma, piazzandosi in testa alla classifica dei tempi in entrambe le sessioni di prove libere disputate oggi, ma la vera sfida inizierà domani, con le prime qualifiche della stagione 2021.

Tante le novità ed in cambiamenti per questo Mondiale, che si prospetta ricco di sorprese e spettacolo. Sebastian Vettel ha lasciato la Ferrari per una nuova avventura in Aston Martin, Fernando Alonso è tornato a gareggiare, motivato e carico, a bordo del Team Alpine. Inviarata invece l’accoppiata Mercedes, con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Le novità del 2021 hanno portato anche ad una serie di cambiamenti di stipendi. Tanti sono i piloti che hanno visto ridimensionato il loro stipendio, ma c’è anche chi ha un portafoglio bello ricco.

Quanto guadagnano i piloti di Formula 1

Lewis Hamilton guadagna fino a 200 volte in più rispetto ai colleghi meno pagati del paddock, mentre Sebastian Vettel, col trasferimento in Aston Martin guadagnerà 5 volte in meno rispetto a quando correva con la Ferrari. Sorride Max Verstappen, invece, che ha raddoppiato il suo stipendio.

Di seguito l’elenco degli stipendi dei piloti di Formula 1, dai meno pagati ai più ricchi:

200 mila – George Russell, Williams

200 mila – Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

200 mila – Mick Schumacher, Haas 200 mila – Nikita Mazepin, Haas

500 mila – Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

1 milione – Lance Stroll, Aston Martin

1 milione – Nicholas Latifi, Williams

2 milioni – Pierre Gasly, Alpha Tauri

2,5 milioni – Lando Norris, McLaren

2,5 milioni – Kimi Raikkonen, Alfa Romeo 4 milioni – Esteban Ocon, Team Alpine

5 milioni – Carlos Sainz, Ferrari

5 milioni – Sergio Perez, Red Bull

7 milioni – Valtteri Bottas, Mercedes

8 milioni – Fernando Alonso, Alpine

8 milioni – Sebastian Vettel, Aston Martin

9 milioni – Charles Leclerc, Ferrari

10 milioni – Daniel Ricciardo, McLaren

30 milioni – Max Verstappen, Red Bull

45 milioni – Lewis Hamilton, Mercedes