Quanti soldi ha guadagnato Stuyven grazie al successo alla Milano-Sanremo? La cifra è davvero irrisoria

Jasper Stuyven (Trek – Segafredo) ha vinto la 112ª edizione della Milano-Sanremo presented by Eolo, la prima Classica Monumento della stagione.

Il corridore belga si è imposto davanti a Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Wout van Aert (Jumbo-Visma), scattando negli ultimi chilometri di corsa e impedendo ai propri avversari di reagire alla propria offensiva. Si è trattato del primo grande successo in carriera per Jasper Stuyven, essendo riuscito in passato al massimo a conquistare una top-five nelle Classiche Monumento.

Il montepremi

Ma quanti soldi ha guadagnato Jasper Stuyven grazie alla vittoria alla Milano-Sanremo? Il successo nella Classica di Primavera ha cambiato la carriera del belga ma non il suo conto in banca, dal momento che il montepremi in palio non è affatto all’altezza dell’importanza della corsa. Il corridore della Trek-Segafredo si deve accontentare di 20mila euro, poco meno del doppio di quanto un ciclista si porta a casa vincendo una tappa di un Grande Giro (11.000 euro). Ancora più basse le cifre incassate da Caleb Ewan e il belga Wout van Aert, secondo e terzo al traguardo, accontentatisi rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro.