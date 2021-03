Verstappen va al… Max in Bahrain! Pole position da urlo: i rivali stanno a guardare

La stagione 2021 di Formula 1 è iniziata! I piloti si sono sfidati oggi in pista sul circuito di Sakhir per le prime qualifiche dell’anno! Non è mancato lo spettacolo, con i piloti che hanno fatto emozionare tutti gli spettatori.

Max Verstappen non ha deluso le aspettative: dopo aver dominato tutte e 3 le sessioni di prove libere, l’olandese della Red Bull ha anche conquistato la pole position del primo Gp della stagione. Verstappen si è lasciato alle spalle il campione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto invece Charles Leclerc, con la Ferrari che non è riuscita ancora ad essere del tutto protagonista in pista. Sainz ha invece chiuso la sua prima qualifica con la Rossa all’8° posto.

Quarta pole in carriera per Verstappen, che adesso mette sempre più paura ai suoi rivali, dimostrando che la Red Bull fa davvero sul serio e sarà una brutta gatta da pelare in questa stagione 2021 di Formula 1.