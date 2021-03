Torna lo sport live su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) per un weekend di competizioni ai vertici delle classifiche.

Sabato 6 marzo

La ventiseiesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 6 marzo alle 20:45 con l'incontro tra Juventus e Lazio.

Pre partita, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino con Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Donati

Dal campo: Davide Bernardi e Marco Russo

Domenica 7 marzo

Alle 12:30 il lunch match tra Roma e Genoa.

Pre partita, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma con Giulia Mizzoni e Massimo Gobbi.

Telecronaca: Massimo Callegari e Alessandro Budel

Dal campo: Tommaso Turci

Alle 15:00 appuntamento con Fiorentina – Parma, chi vincerà a Firenze?

Telecronaca: Edoardo Testoni e Dario Marcolin

Dal campo: Federica Zille

Serie B

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite della ventisettesima giornata della Serie BKT.

Sabato 6 marzo

Alle 14:00 è in programma l’anticipo Cosenza – Frosinone, con entrambe le squadre alla ricerca di punti.

Telecronaca: Edoardo Testoni

Domenica 7 marzo

Alle 15:00 lo scontro tra Empoli e Cittadella, in competizione per la promozione.

Telecronaca: Cristiano Puccetti

Dal campo: Salvatore Marino

Lunedì 8 marzo

La ventisettesima giornata di Serie BKT si conclude alle 21:00 con la sfida tra Chievo e Vicenza.

Telecronaca: Alessandro Iori e Massimo Donati

Dal campo: Gianluca Prudenti

Calcio internazionale

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spicca:

LALIGA

Domenica 7 marzo alle 16:15, appuntamento da non perdere con il derby di Madrid tra Atletico Madrid e Real Madrid in lotta per il titolo.

Telecronaca: Stefano Borghi e Federico Balzaretti