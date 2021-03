Assoluti primaverili di nuoto, si va a caccia dei pass olimpici: le gare e il programma completo

Il momento è finalmente arrivato, il countdown è giunto al termine e gli Assoluti primaverili di nuoto sono pronti a cominciare, recando con sé lo spettacolo e le emozioni che solo questa competizione sa regalare.

Adrenalina e tanta tensione per accaparrarsi gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo (24 luglio-1 agosto) e per gli Europei di Budapest (17-23 maggio), appuntamenti a cui in particolare Federica Pellegrini non vuole mancare, provando a chiudere col botto una carriera scintillante e piena di record.

Il programma

Il campionato assoluto primaverile di nuoto andrà in scena dal 31 marzo al 3 aprile presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, seguendo la formula delle batterie e delle finali per tutte le gare ad eccezione di 800 e 1500 stile libero che si disputeranno a serie. Decisioni assunte dalla FIN con il chiaro obiettivo di rispettare le norme anti-Covid, garantendo la massima sicurezza non solo per gli atleti, ma anche per tutte le altre persone coinvolte nella manifestazione. Il Comune di Riccione e la Polisportiva Riccione hanno garantito la massima disponibilità per soggiorni e svolgimento delle gare, tutelando la salute di atleti e staff. Le gare cominceranno il 31 marzo e si completeranno il 3 aprile con questa disposizione:

PROGRAMMA GARE

1^ Giornata 31 marzo

Sessione Mattino / Batterie

Sessione Pomeriggio / Finali A dalle 16:30

50 Stile Libero Uomini

50 Stile Libero Donne

400 Misti Uomini

400 Misti Donne

200 Rana Uomini

200 Dorso Donne

400 Stile Libero Uomini

400 Stile Libero Donne

2^ Giornata 1 aprile

Sessione Mattino / Batterie

Sessione Pomeriggio / Finali A dalle 17:30

200 Dorso Uomini

200 Rana Donne

200 Farfalla Uomini

100 Stile Libero Donne (finali A+B)

100 Stile Libero Uomini (finali A+B)

200 Farfalla Donne

100 Rana Uomini

100 Dorso Donne

800 Stile Libero Uomini (serie lente / veloci)

800 Stile Libero Donne (serie lente / veloci)

3^ Giornata 2 aprile

Sessione Mattino / Batterie

Sessione Pomeriggio / Finali A dalle 17:30

100 Dorso Uomini

100 Rana Donne

100 Farfalla Uomini

200 Stile Libero Donne (finali A+B)

200 Stile Libero Uomini (finali A+B)

100 Farfalla Donne

50 Rana Uomini

50 Dorso Donne

4^ Giornata 3 aprile

Sessione Mattino / Batterie

Sessione Pomeriggio / Finali A dalle 17:30

50 Dorso Uomini

50 Rana Donne

50 Farfalla Uomini

50 Farfalla Donne

200 Misti Uomini

200 Misti Donne

1500 St. Libero Uomini (serie lente / veloci)

1500 St. Libero Donne (serie lente / veloci)