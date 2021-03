“L’amore è amore”, Lewis Hamilton all’attacco di Papa Francesco e del Vaticano

Un tema molto delicato, una questione alquanto spinosa che Elton John ha deciso di prendersi a cuore puntando il dito contro la Chiesa Cattolica, in particolare nei confronti del Vaticano.

Il cantante inglese ha utilizzato i social per scagliarsi contro la Santa Sede e Papa Francesco, colpevole di non voler riconoscere le unioni gay, come confermato in occasione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quest’ultima ha fatto sapere di non poter benedire le coppie omosessuali, spiegandolo con una nota non condivisa da Elton John: “la Chiesa non dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso. Non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso“.

La replica di Elton John

Una situazione che ha mandato su tutte le furie Elton John, che ha postato sui propri canali social alcuni titoli di giornali accompagnati dal suo duro punto di vista: “come può il Vaticano rifiutarsi di benedire le unioni gay perché ‘sono un peccato’, ma allo stesso tempo trarre felicemente profitto dall’aver investito milioni in ‘Rocketman‘, un film che celebra il mio aver trovato la felicità dal mio matrimonio con David?“. Un post, con tanto di hashtag #ipocrisia, accompagnato da una notizia del 2019 secondo cui il Vaticano avrebbe investito 4 milioni di euro in un fondo di Lapo Elkann per finanziare opere cinematografiche tra cui proprio quella sulla vita di Elton John.

La solidarietà di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton è venuto a conoscenza di questa diatriba e ha immediatamente espresso la propria solidarietà a Elton John, pubblicando una Instagram Story in cui ha puntato il dito contro il Vaticano: “esprimo piena solidarietà a Elton John e alll’intera comunità LGBTQ + su questo tema. È inaccettabile come, al giorno d’oggi, chiunque debba affrontare pregiudizi o discriminazioni in base alla persona che ama, specialmente in nome di Dio che, come ci è stato insegnato, ci ama tutti allo stesso modo. È incredibilmente triste che molta gente venga spinta a dover scegliere tra la propria fede e l’essere se stessi. Voglio che i miei followers sappiano che sono con solo e li sostengo in questa battaglia, perché meritano la felicità. L’amore è amore, non lasciate che nessuno vi dica il contrario“.