Incredibile Pogba, si dimentica per 9 mesi in un deposito la sua Rolls Royce da 350mila euro

Paul Pogba non ha mai fatto mistero di amare le auto di lusso, collezionandone alcune nel suo garage. Ferrari e Lamborghini rappresentano i marchi favoriti dal francese del Manchester United, proprietario anche di una Rolls Royce Wraith Black Badge che per nove mesi è rimasta clamorosamente parcheggiata in un deposito.

Proprio così, l’auto dal valore di 300mila sterline (al cambio poco più di 350mila euro) era stata sequestrata dalla polizia a Pogba lo scorso giugno, quando l’ex Juve era stato sanzionato dagli agenti nei pressi dell’aeroporto di Manchester con il sequestro del mezzo perché circolava con targa del Principato di Monaco. In Inghilterra, per legge, le auto appartenenti a persone che non hanno la cittadinanza britannica devono essere registrate e immatricolate con targa del Regno Unito entro sei mesi, pena il sequestro del mezzo.

Smemorato

Una volta ricevuta la sanzione però, Paul Pogba non ha fatto nulla per recuperare la sua Rolls Royce Wraith Black Badge, che è rimasta ben nove mesi (270 giorni per l’esattezza) in un deposito in attesa che il francese la recuperasse. Non è chiaro per quale motivo l’ex Juve non l’abbia ritirata subito, fatto sta che in questo periodo il costo del ‘soggiorno’ del mezzo presso l’auto-rimessa è lievitato fino a 5.500 sterline (circa 6.500 euro), cifra che Pogba ha pagato all’inizio del mese di marzo per recuperare la sua Rolls Royce Wraith Black Badge. “È incredibile che Paul ci abbia messo così tanto per fare in modo di riavere indietro la sua auto – le parole di un anonimo al Sun – stiamo parlando di una Rolls-Royce in edizione limitata da 300.000 sterline, che chiunque vorrebbe guidare, figuriamoci possedere. Invece è stata lasciata a prendere polvere in un deposito, perché Paul ci ha messo una vita per presentare i documenti necessari“.

Recidivo

Paul Pogba ha comunque ripreso l’auto, ma non ha provveduto a cambiarne la targa, mantenendo quella del Principato di Monaco nonostante sia in Inghilterra dal 2016. Un comportamento che potrebbe costargli nuovamente il sequestro del mezzo, nel caso in cui gli agenti di polizia dovessero fermarlo al posto di blocco. Chissà se in tal caso Pogba lascerebbe la sua auto di nuovo nove mesi in un deposito, sicuramente non resterebbe a piedi considerando il lussuoso parco macchine che la stella del Manchester United ha creato nel corso della sua carriera.