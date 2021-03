Pezzi di legno in pista in Qatar: il primo giorno in pista a Losail regala spettacolo [VIDEO]

E’ ufficialmente iniziata la stagione 2021 di MotoGP. Il primo weekend di gara è partito col piede giusto. In Qatar non è mancato lo spettacolo, tra sorprese e anche un po’ di preoccupazione nella prima giornata di prove libere in pista.

Morbidelli e la Ducati, con Miller e Bagnaia, sono stati i protagonisti di questa prima giornata in pista sul circuito di Losail, durante la quale non è mancato qualche momento di.. paura.

Pezzi di legno in pista

Durante la seconda sessione di prove libere del GP del Qatar è stata necessaria una sospensione con bandiera rossa. Poco dopo l’inizio delle FP2, Pecco Bagnaia ha alzato al cielo una mano per richiamare l’attenzione degli steward e far notare qualche irregolarità in pista. E’ emerso, poi, che sul circuito erano presenti dei pezzi di legno che si erano staccati dal tabellone del semaforo del traguardo. Fortunatamente i pezzi sono stati rimossi senza problemi e i piloti hanno potuto continuare a girare in pista per il resto della sessione di prove libere.