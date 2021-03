Sorpresa nel mondo dei motori, Volkswagen cambia nome e diventa Voltswagen: ma c’è un retroscena

Un’idea di marketing ben riuscita, che ha catalizzato l’attenzione del mondo. La genialata del gruppo Volkswagen of America ha colpito nel segno, facendo esplodere i social network e incassando un ottimo risultato in borsa. La Casa automobilistica ha annunciato nella giornata di ieri il cambio di denominazione da Volkswagen in Voltswagen, per sottolineare l’impegno dell’azienda nel settore delle vetture elettriche.

Un ‘Pesce d’Aprile’ in anticipo studiato nei minimi particolari per lanciare la ID. 4, il primo Suv interamente elettrico di Volkswagen. Un annuncio che ha immediatamente fatto il giro del web, diventando virale non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del pianeta: “lo sappiamo, 66 anni è un’età inusuale per cambiare nome ma siamo sempre stati giovani nel cuore. Presentiamo Voltswagen. Simile a Volkswagen ma con un rinnovato focus sulla mobilità elettrica. Iniziando con il nostro nuovo Suv elettrico ID.4, disponibile da oggi“.

Pesce d’Aprile

Uno scherzo durato lo spazio di alcune ore, giusto il tempo di far esplodere i social e far parlare il mondo di questo fittizio cambio di denominazione. Una strategia svelata da un portavoce della Volkswagen: “non volevamo ingannare nessuno, era solo una mossa di marketing per far parlare della ID. 4. Volkswagen of America non cambierà nome in Voltswagen. Volkswagen of America ha sviluppato e implementato una campagna marketing per richiamare l’attenzione sull’offensiva elettrica del gruppo e sul lancio sul mercato Usa di ID.4“.

La nota di Volkswagen

Oltre alla rivelazione del portavoce dell’azienda, è stata poi diramata una nota dai vertici di Volkswagen: “fin dall’inizio, l’intenzione era di generare consapevolezza su un’importante questione aziendale e industriale nel paese, Ci sono già state campagne simili a Wolfsburg, in particolare nel 2003, quando ci fu il temporaneo cambio di nome di Wolfsburg in Golfsburg, che ha portato al centro dell’attenzione il lancio della Golf. Le molte risposte positive sui social network mostrano che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo“. Su Twitter infine, la Volkswagen ha confermato: “quello che è iniziato come un pesce d’aprile ha fatto parlare il mondo. E’ uscito fuori che le persone sono appassionare alla nostra eredità come lo sono al nostro futuro elettrico. Quindi che sia Voltswagen o Volkswagen, le persone che parlano della mobilità elettrica e della nostra ID.4 può essere solo una cosa buona“.