Ieri il debutto, oggi subito la prima assenza: ma perché Zlatan Ibrahimovic non c’è nella seconda serata del Festival di Sanremo? L’attaccante del Milan si è infortunato durante il match tra Roma e Milan giocato domenica scorsa, per questo motivo in molti hanno pensato che lo svedese potesse fermarsi in Riviera tutta la settimana per presenziare a tutte le serate della kermesse canora. Invece non sarà così, perché questa sera Ibrahimovic non ci sarà e dunque non comparirà al fianco di Amadeus e Fiorello.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2021, testo e significato di ‘Goal!’: il brano di Avincola che dà voce ai… panchinari

Perché Ibrahimovic non c’è?

L’attaccante svedese ha deciso di rientrare a Milano come previsto dal suo programma, nonostante l’infortunio patito domenica scorsa all’Olimpico. Ibra assisterà dalla tribuna di San Siro a Milan-Udinese, stando vicino ai propri compagni in questo momento delicato della stagione rossonera. Un gesto davvero da leader quello del totem di Malmoe, partito oggi in macchina per rientrare nel capoluogo lombardo, prima di tornare nella mattinata di domani a Sanremo per la terza serata del Festival.

Il programma di Ibrahimovic

L’iniziale programma previsto per questa settimana è stato dunque rispettato da Zlatan Ibrahimovic, nonostante la lesione muscolare che non gli permetterà di giocare Milan-Udinese. Lo svedese seguirà il match dalla tribuna e domani tornerà a Sanremo, per presenziare a tutte le serate rimanenti del Festival fino a sabato. Durante questi giorni non si allenerà come previsto prima dell’infortunio, ma svolgerà sedute di terapia e recupero per favorire la completa guarigione dalla lesione all’adduttore. Una volta terminato il Festival, Ibrahimovic tornerà a Milano domenica senza seguire i compagni, impegnati in trasferta contro l’Hellas Verona.