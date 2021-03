Dallo struzzo con il numero 8 al sequestro del bus: che personaggio Paul Gascoigne

E’ senza dubbio uno dei personaggi più curiosi e intriganti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, un concorrente eccentrico e piuttosto particolare che non smette di regalare aneddoti e rivelazioni davvero sorprendenti. Paul Gascoigne si è fatto amare dall’Italia durante i suoi anni trascorsi alla Lazio, ma adesso si sta facendo conoscere in maniera diversa, mettendosi letteralmente a nudo nel reality di Canale 5. Gazza è riuscito a prendersi la scena fin dal primo giorno in Honduras, mantenendo i riflettori puntati su di sé grazie ai racconti che regala di giorno in giorno.

LEGGI ANCHE: La Lazio, il reality ‘Campioni’ e la lite tra Bugo e Morgan: chi è Gilles Rocca, il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 [FOTO]

Lo struzzo

Una delle scorribande che Paul Gascoigne ricorda con trasporto è quella compiuta durante il periodo al Tottenham, quando portò uno struzzo al campo di allenamento dentro ad un enorme sacco marrone: “ricordo che all’allenatore ho detto ‘hey Mister, ti ho portato un nuovo giocatore’, facendogli vedere lo struzzo con la sua maglia numero 8. I problemi sono arrivati quando è finito l’allenamento, non riuscivo a prenderlo. Quando sono riuscito ad acchiapparlo ho detto: ‘è veloce ma non segna gol’. Così l’ho riportato al suo proprietario”. Lo struzzo ma non solo, Gascoigne ha rivelato sull’Isola dei Famosi anche un aneddoto riguardante il sequestro di un bus: “ho fatto scendere l’autista in quell’occasione e gli ho detto che avrei guidato io. Dentro c’erano sessanta passeggeri, iniziammo tutti a cantare. Fu bellissimo”.