Strategia, calendario e forma fisica: i motivi per cui l’Inter ha in mano lo Scudetto

L’Inter corre spedita verso lo Scudetto, la venticinquesima giornata di Serie A lo conferma, con la sesta vittoria consecutiva dei nerazzurri arrivata al cospetto di un Parma tutt’altro che arrendevole.

Ci pensa Alexis Sanchez a togliere le castagne dal fuoco ad Antonio Conte, in una serata in cui Romelu Lukaku non punge ma si conferma uomo-assist, servendo al cileno un pallone d’oro per la doppietta che vale tre punti pesantissimi. L’Inter sbanca il Tardini e vola a più sei su un Milan che, in questo momento, non sembra poter riacciuffare i nerazzurri.

Strategia

Il piano tattico di Antonio Conte è ormai consolidato, l’Inter si difende bassa e riparte di slancio una volta recuperato il pallone, provando a prendere in velocità la difesa del Parma. Nel primo tempo gli uomini di D’Aversa riescono ad arginare questo sistema di gioco, ma nella ripresa capitolano a causa di un errore difensivo e della solita sgroppata offensiva di Lukaku. Un must quello del belga, anche stasera autore di un assist decisivo, il settimo del suo campionato. I gol invece restano 18, un bottino che gli consente comunque di rimanere al secondo posto della classifica cannonieri alle spalle di Cristiano Ronaldo.

Scudetto vicino

Mancano ancora tredici giornate alla fine del campionato, ma l’Inter corre ormai spedita verso lo Scudetto. Difficile arginare la corazzata nerazzurra, concentrata su un solo obiettivo al contrario delle dirette inseguitrici. Mentre la squadra di Conte può occuparsi solo del campionato, il Milan deve giocare il doppio confronto degli ottavi di Europa League contro il Manchester United, mentre la Juventus è attesa dal ritorno di Champions con il Porto. Partite che toglieranno energie sia ai rossoneri che ai bianconeri, gravati peraltro entrambi da pesantissime squalifiche. Una situazione che gioca ovviamente a favore dell’Inter, pronta a tutto per non lasciarsi lasciare questo Scudetto che sente davvero vicino.