Domenica inizia la stagione di MotoGp! Dove vedere il Gp del Qatar: orari di dirette e differite

Il conto alla rovescia è terminata! Domenica inizia finalmente la stagione dei motori! MotoGp e Formula 1 scendono in pista per la prima gara stagionale, che si prospetta ricca di spettacolo e colpi di scena.

Le due ruote saranno protagoniste sul circuito di Losail, in Qatar, dove i piloti hanno già effettuato due sessioni di test pre-stagionali. Lo stato del Qatar, inoltre, ha voluto offrire a tutta la famiglia della MotoGp il vaccino anti-Covid, per una stagione sicura.

Si accedono quindi i semafori, i motori e anche i riflettori! Domenica si corre in Qatar!

Dove seguire il weekend di gara di MotoGP

In molti si staranno domandando dove potranno seguire il weekend di gara del Gp del Qatar. Saranno Sky e Dazn a trasmetterlo in diretta, a partire dalla conferenza stampa dei piloti fino alla gara della domenica. Su TV8, invece, la gara sarà trasmessa in differita, così come un riassunto delle qualifiche del sabato.

La programmazione del weekend del Gp del Qatar

Giovedì 25 marzo

15.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 26 marzo

11:50-12:30 – FP1 Moto3

12:45-13:25 – FP1 Moto2

13:40-14:25 – FP1 MotoGP

16:10-16:50 – FP2 Moto3

17:05-17:45 – FP2 Moto2

18:00-18:45 – FP2 MotoGP

Sabato 27 marzo

11:25-12:05 – FP3 Moto3

12:20-13:00 – FP3 Moto2

13:15-14:00 – FP3 MotoGP

15:30-16:10 – Qualifiche Moto3

16:25-17:05 – Qualifiche Moto2

17:20-17:50 – FP4 MotoGP

18:00-18:40 – Qualifiche MotoGP

Domenica 28 marzo

13:40-14:00 – Warm-Up Moto3

14:10-14:30 – Warm-Up Moto2

14:40-15:00 – Warm-Up MotoGP

16:00 – Gara Moto3

17:20 – Gara Moto2

19:00 – Gara MotoGP