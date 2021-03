DAZN Group, la principale piattaforma globale di streaming sportivo, annuncia l’ingresso di Kevin Mayer nel Consiglio di amministrazione in qualità di Presidente. Con oltre tre decenni di esperienza dirigenziale nel settore dei media, Mayer fornirà una direzione strategica al team di leadership di DAZN.

Il curriculum

Mayer ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi in passato: è stato Presidente Direct-to-Consumer e International presso The Walt Disney Company. Lì, ha lanciato e gestito le attività di streaming della società, tra cui Disney+, Hulu, ESPN+ e Hotstar, oltre a supervisionare le vendite pubblicitarie globali, le vendite di contenuti e dei canali, e le operazioni internazionali di Disney. Prima di quel ruolo, Mayer è stato Chief Strategy Officer di Disney, guidando le acquisizioni di Pixar, Marvel, Lucasfilm, 21st Century Fox e BamTech.

Le dimissioni di Skipper

John Skipper, che è entrato a far parte del Gruppo DAZN nel 2018, si è dimesso dal ruolo per concentrare i suoi sforzi su Meadowlark Media, una società di contenuti da lui recentemente lanciata e con cui DAZN collaborerà in futuro su progetti di contenuti originali. Skipper rimarrà nel Consiglio di amministrazione del Gruppo DAZN e lavorerà in qualità di consulente strategico. “Sono estremamente orgoglioso di ciò che il team ha realizzato negli ultimi anni. Ci siamo assicurati i diritti di alcuni tra i principali eventi sportivi del mondo, abbiamo aumentato notevolmente il bacino dei nostri utenti oltre ai profitti e abbiamo lanciato la nostra piattaforma in oltre 200 territori in tutto il mondo” ha affermato Skipper. “È il momento ideale per portare l’azienda alla sua prossima fase di crescita. Avendo lavorato a stretto contatto con Kevin in The Walt Disney Company per oltre vent’anni, non riesco a pensare a persona migliore per guidare il Consiglio di amministrazione del gruppo DAZN”.

Le sensazioni di Mayer

“In qualità di Chairman, sono entusiasta all’idea di lavorare con il leadership team per contribuire al successo di DAZN a livello globale,” ha detto Mayer. “Da quando ho iniziato a lavorare con Access Industries lo scorso anno, sono rimasto impressionato dalle ambizioni e dalla capacità di DAZN di crescere rapidamente e non vedo l’ora di condurre DAZN nel prossimo capitolo della sua crescita”. Parole seguite da quelle di Len Blavatnik, Presidente di Access Industries e investitore di maggioranza del Gruppo DAZN: “mentre il mondo dello sport e dei media continua a trasformarsi, il Gruppo DAZN rimane chiave all’interno del portfolio di Access. Il passaggio da John a Kevin oltre alla recente riorganizzazione del team esecutivo con i co-CEO James Rushton e Shay Segev accelereranno ulteriormente la crescita dell’azienda”.