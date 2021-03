Nello sport, come nella vita, molte sono le donne che hanno accettato una sfida e grazie alla propria determinazione hanno saputo far sentire la propria e mostrare le proprie capacità.

È questo il messaggio che DAZN lancia e che porta in piattaforma attraverso una serie di contenuti, che raccontano storie di atlete e donne che hanno saputo fare la differenza. Si chiamerà proprio #ChooseToChallenge il nuovo contenuto targato DAZN, disponibile sulla piattaforma di streaming a partire da venerdì 12 marzo con due episodi inediti. La giornalista della DAZNSquad Federica Zille porta sullo schermo le storie di due grandi sportive.

Rapinoe e Nunes

Si parte con Megan Rapinoe, calciatrice statunitense e capitano della nazionale, che nell’UGUAGLIANZA di genere nello sport e nel rispetto dei diritti civili vede il suo obiettivo. Consapevole di poter sfruttare il proprio status di atleta per far sentire la propria voce e per lanciare dei messaggi di protesta verso ogni forma di discriminazione. Nel secondo episodio, Federica racconta Amanda Nunes: prima donna a essere diventata campionessa UFC. A lei DAZN dedica la parola CORAGGIO, lo stesso che l’ha portata a essersi conquistata la striscia di imbattibilità più lunga nella storia della UFC ma anche quel coraggio che l’ha resa il primo fighter a fare coming out, portando avanti un messaggio forte contro l’omofobia.