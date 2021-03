Adesso sì che si fa sul serio: Soleluna 2021, Valentino Rossi mostra il suo casco [VIDEO]

Mancano poche ore ormai all’inizio della nuova stagione 2021 di MotoGP. I piloti sono tutti arrivate in terra qatariota, dove domenica si corre il primo Gp dell’anno e oggi, alcuni di loro saranno protagonisti della tradizionale conferenza stampa del giovedì, alla quale parteciperà anche Valentino Rossi, pronto per una nuova avventura.

La nuova sfida del Dottore

Il 9 volte campione del mondo è pronto per iniziare una nuova avvincente sfida: il pilota di Tavullia, infatti, ha cambiato colori e, quest’anno, correrà per il team satellite Yamaha, la Petronas, al fianco del suo allievo ed amico Franco Morbidelli. Il Dottore sentirà meno pressione e potrà viversi questa stagione con una spensieratezza in più, che potrebbe permettergli di ottenere grandi risultati.

Il casco

Stagione nuova, vita nuova. A differenza degli anni passati, nei quali Valentino Rossi attendeva il sabato delle qualifiche per mostrare il suo casco, quest’anno il Dottore ha pensato di anticipare il design del suo elmetto, pubblicando un video sui suoi profili social. Complice anche il fidanzamento con la più giovane Francesca Sofia Novello, il Dottore si sta avvicinando sempre più al mondo social e ha deciso di svelare a tutti i suoi fan il casco disegnato da Aldo Drudi, come sempre.

AGV Soleluna 2021, questa la descrizione del video pubblicato da Valentino Rossi. Dallo schizzo su carta alla verniciatura: sul casco del Dottore per la stagione 2021 spiccano i suoi elementi caratteristici, il sole e la luna, colorati con una tecnica differente rispetto allo scorso anno e con colori diversi. Un cambiamento che mostra la voglia di staccarsi dal passato, ma non del tutto, di Valentino Rossi, motivato ancora a far bene nonostante i 42 anni.