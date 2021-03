“Ci sono soldi per tutti”, “un povero stronzo rimbambito”: nuove inquietanti intercettazioni sulla morte di Maradona

Non c’è pace per Diego Armando Maradona e la sua famiglia. Emergono nuovi sconcertati retroscena nell’indagine sulla morte dell’ex Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’operazione al cervello.

L’indagine

Gli inquirenti stanno indagando sulla morte di Maradona, che è avvolta attualmente nel mistero. I principali indagati sono il dottor Luque, medico di fiducia dell’ex stella argentina e la Agustina Cosachov, pischiatra di Maradona. La commissione medica nominata dalla magistratura inzierà il suo lavoro per provare a dare risposte ai tanti dubbi legati alla morte dell’ex calciatore argentino il prossimo 8 marzo. Bisogna capire se Maradona è stato trattato nel modo giusto dopo l’intervento alla testa, se ha ricevuto le terapie necessarie e se erano quelle corrette, se è stato accudito nel modo giusto, se l’alloggio affidatogli aveva tutta l’attrezzatura necessaria per aiutarlo nel recupero: questi sono solo alcuni dei punti interrogativi legati al decesso di Maradona ai quali dovrà rispondere la commissione medica, capendo, in primis, quale fosse il vero quadro clinico di Maradona.

Nuove intercettazioni

Gli inquirenti hanno reso note nuove intercettazioni che riguardano ancora una volta il dottor Luque, ma anche Maxi Pomargo, uomo di fiducia di Maradona: “non lasciate che le figlie se lo portino via. Se succede, lo perdiamo. Dobbiamo resistere. Se ce la caviamo stavolta, ci sono soldi per tutti. Te ne devi occupare in prima persona perché da questo dipende il lavoro di tante persone“, aveva affermato proprio l’amico fidato dell’ex calciatore.

Il Dottor Luque, appoggiando le teorie di Pomargo non ha però mostrato qualche perplessità: “comprendo, ci penso io“, con la necessità, però, “che le figlie mettano la faccia al posto mio. Perché se va male, e lo so che andrà male, la colpa ricadrebbe su di me”.