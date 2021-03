Lukaku-Lautaro Martinez, i numeri impressionanti di una coppia ‘da Scudetto’

Ottavo successo consecutivo per l’Inter, che torna a ringraziare la Lu-La dopo due partite di eclissi.

Sono infatti Lukaku e Lautaro Martinez a regalare tre punti pesantissimi ai nerazzurri, messi in grossa difficoltà dal Torino nell’arco dei novanta minuti. I granata difendono per più di un tempo lo 0-0, prima di capitolare a causa del rigore trasformato dal belga. Tonny Sanabria fa 1-1 in mischia, ma ci pensa il Toro a incornare il Torino, lanciando l’Inter momentaneamente a +9 sul Milan e a +13 sulla Juventus, in attesa degli impegni dei rossoneri e dei bianconeri.

Toro sempre incornato

La squadra granata si è confermata la vittima preferita per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che hanno dimostrato ancora una volta di avere un feeling particolare con il Torino. All’andata furono 3 i gol segnati dalla Lu-La nel 4-2 finale, scesi a due oggi ma comunque decisivi ai fini del risultato. Quattro a testa le reti per il belga e per l’argentino contro i granata, riusciti ad andare entrambi a segno nella stessa partita con il Torino per la terza volta: le due di quest’anno e quella del 23 novembre 2019, quando fu De Vrij a completare il tabellino. Al ritorno segnò invece solo Lautaro Martinez, complice l’assenza di Lukaku causa infortunio.

Vittima preferita

Nella classifica delle vittime preferite da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, il Torino ha conquistato oggi il primo posto solitario con 8 gol subiti dalla coppia nerazzurra. Al secondo posto sono rimasti Benevento e Genoa, anche se quelle segnate contro i rossoblù appartengono solamente al numero 9 belga. Nelle sfide contro i giallorossi invece il parziale è sempre a favore di Lukaku, ma un po’ meno sbilanciato (4-2). Sul podio delle vittime preferite della Lu-La c’è anche il Milan, che ha subito sei gol dalla coppia nerazzurra: anche in questo caso sono 4 quelle di Big Rom e 2 quelle del Toro. Metà di queste reti sono arrivate nell’ultimo derby, quello vinto 0-3 con doppietta di Lautaro e sigillo di Lukaku. Allargando il computo alle altre competizioni, le reti infilate al Milan dalla Lu-La diventano 7, considerando il rigore di Lukaku nell’ultimo match di Coppa Italia.

I numeri della Lu-La

Rimanendo alla stagione in corso, Lukaku e Lautaro Martinez hanno segnato insieme ben 33 gol nell’attuale campionato: 19 quelli del belga e 14 invece quelli del Toro. Nessuna coppia in Italia è riuscita finora a tenere il loro ritmo, considerando come al secondo posto c’è il tandem Muriel-Zapata che insegue a quota 25, staccato di ben otto lunghezze. In Europa invece c’è chi ha fatto meglio di Lukaku e Lautaro Martinez, costretti ad accontentarsi del secondo posto alle spalle di Robert Lewandowski e Thomas Müller, capaci di andare a segno per ben 42 volte.

In tal caso però il merito è soprattutto del polacco, che ha timbrato il cartellino in 32 occasioni, di fronte alle 10 del tedesco. Difficile raggiungere il tandem del Bayern Monaco, ma i numeri di Lukaku e Lautaro Martinez restano comunque impressionanti: se l’Inter conquisterà lo Scudetto, gran parte del merito sarà senza dubbio della devastante coppia nerazzurra.