New Balance lancia la nuova Active Face Mask, la mascherina anti-Covid per gli sportivi

New Balance, con sede a Boston, annuncia oggi il rilascio di una nuova Active Face Mask. Disponibile a partire dal 15 marzo 2021, la mascherina riutilizzabile è destinata ad essere usata durante le attività di fitness e performance.

“Durante lo scorso anno, New Balance ha dimostrato il suo impegno nel fornire DPI (dispositivi di protezione individuale) per aiutare a prevenire la diffusione del COVID-19, partendo dalla produzione di oltre un milione di mascherine per uso generale riservate agli operatori sanitari all’inizio del 2020”. Ha commentato la Licensing Manager Kristen Fischer. “Abbiamo fatto tesoro di ciò che abbiamo imparato durante quel processo sulla traspirabilità e la vestibilità e lo abbiamo applicato nella creazione di una mascherina performance”.

L’Active Face Mask di New Balance presenta tre strati di tessuto traspirante (un mix di poliestere, polipropilene e spandex) trattato per l’assorbimento e per canalizzare l’umidità. La mascherina presenta un logo riflettente, delle cinghiette dietro la testa e una clip per il naso modellabile per garantire una vestibilità ferma e sicura. Il suo design sagomato lascia spazio alla respirazione e aiuta a mantenere la maschera lontana dalla bocca, offrendo al contempo una copertura ottimale del mento e della bocca.

L’ Active Face Mask di New Balance (taglie XS/S, S/M, M/L e L/XL) ha un prezzo di € 25 per una mascherina e una custodia portatile indossabile. La maschera è disponibile su NewBalance.it.

Questo prodotto è stato autorizzato dall’ FDA sotto consenso di utilizzo di emergenza per essere impiegato come mezzo di controllo da parte del pubblico in generale e da parte degli operatori sanitari in strutture ospedaliere, per aiutare a prevenire la diffusione di infezioni o malattie durante la pandemia COVID-19. Questo prodotto è autorizzato solo per la durata della dichiarazione che esistono circostanze che giustificano l’autorizzazione dell’uso di emergenza di dispositivi medici, inclusi prodotti alternativi utilizzati come

dispositivi medici, durante l’epidemia di COVID-19, ai sensi della sezione 564 (b) (1) dell’ Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3 (b) (1) a meno che l’autorizzazione non venga terminata o revocata prima.

In concomitanza con il lancio dell’Active Face Mask, New Balance rilascia oggi anche la Everyday Mask, una mascherina generica destinata ad un uso quotidiano. La mascherina viene venduta in confezioni da tre al prezzo di € 20.