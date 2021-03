Maschi vs Femmine, che figuraccia della NCAA: disparità sessuali fanno scalpore, intervengono anche Vanessa Bryant e Steph Curry [VIDEO]

E’ caos in America! Nelle ultime ore si sta parlando molto di disparità sessuali nel mondo del basket. A fare scalpore è la differenza tra la sala pesi dei giocatori maschi e quella delle giocatrici del basket femminile NCAA, il massimo livello del basket collegiale degli Stati Uniti d’America.

L’allenatrice della Standford University, Ali Kershner, già giovedì aveva postato le immagini di una piccola rastrelleiera di manubri, dedicata alle donne, affiancata alla foto, invece, di una enorme sala pesi con anche, bilancieri e tanto altro, per gli uomini. “@ncaawbb @ncaa @marchmadness questo deve essere affrontato. Queste donne vogliono e meritano che vengano offerte le stesse opportunità”, ha scritto Kershner sui social.

Lynn Holzman, vice presidente della pallacanestro femminile della NCAA, ha ammesso giovedì in una dichiarazione “che alcuni dei servizi a cui le squadre avrebbero tipicamente accesso non erano così disponibili all’interno dell’ambiente controllato. In parte, ciò è dovuto allo spazio limitato e il piano originale era quello di espandere l’area di allenamento una volta che lo spazio aggiuntivo fosse stato disponibile più avanti nel torneo“, ha continuato. “Tuttavia, vogliamo rispondere alle esigenze delle nostre squadre partecipanti e stiamo lavorando attivamente per migliorare le risorse esistenti nei campi di allenamento, comprese le attrezzature aggiuntive per l’allenamento con i pesi“.

Il video di Sedona Prince

Le giocatrici però non ci stanno! La cestista dell’Oregon Sedona Prince ha pubblicato un video su Tik-Tok, che presto ha fatto anche il giro degli altri social, da Instagram, dove è stato condiviso anche da Vanessa Bryant, a Twitter, dove lo ha ripostato anche Steph Curry.

“Questa è la nostra sala pesi. Questa è la sala pesi degli uomini”, ha affermato Sedona Prince mostrando nel video le differenze. La cestista ha voluto anche un po’ smentire la NCAA, secondo cui la disparità era causata dalla mancanza di spazio, ruotando la sua telecamera per mostrare un ampio spazio completamente vuoto attorno al loro portapesi. “Se non sei arrabbiato per questo problema, allora ne fai parte” ha concluso Prince.

La risposta della NCAA

La NCAA non ha risposto immediatamente, ma NBC News San Antonio ha riferito che Holzman ha detto ai giornalisti che la NCAA “non è riuscita” nel fornire strutture eque per le giocatrici di basket e ha promesso miglioramenti entro sabato mattina.

“Non siamo stati all’altezza di quello che abbiamo fatto negli ultimi 60 giorni per preparare 64 squadre qui a San Antonio, e lo riconosciamo“, ha detto Lynn Holzman, vicepresidente del basket femminile della NCAA. Le vere scuse sono arrivate dopo la risposta di Sedona Prince alla ‘difesa’ della NCAA secondo cui la disparità era dovuta all’assenza di spazio. Fatto smentito dalla cestista dell’Oregon.