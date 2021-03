Lorenzo Musetti è il più giovane tennista nella top 100: svelato il segreto del 19enne

La scorsa settimana è stata davvero speciale e spettacolare per Lorenzo Musetti! Il giovane italiano ha raggiunto la sua seconda semifinale in un torneo dell’ATP Tour facendo parlare di sè durante la settimana del torneo di Acapulco e cedendo solo al più esperto Tsitsipas ad un passo dalla finale.

Grazie alla prestazione speciale della scorsa settimana, Musetti è entrato a far parte della top 100 ATP, diventando il più giovane tennista tra i migliori 100 al mondo, con i suoi 19 anni. Ma quale è il segreto del suo successo?

Il segreto di Musetti

Nell’ultimo anno Lorenzo Musetti si è dimostrato uno dei talenti #NextGenATP più in voga nell’ATP Tour. Il giovane azzurro ha usato il suo astuto gioco a tutto campo per raggiungere tre finali dell’ATP Challenger Tour e due semifinali dell’ATP tour negli ultimi sei mesi. Ma Musetti crede che la chiave del suo successo sia stata la sua capacità di trasformare prestazioni sotto la media in vittorie.

“Sto giocando bene, ma a volte ho vinto anche giocando brutte partite e penso che questa sia la chiave. Avevo un ottimo atteggiamento, anche quando giocavo male. Ho fatto due finali in due Challengers e non stavo giocando bene“, ha affermato ad ATPTour.com.

Durante la sua corsa ad Acapulco, il diciannovenne si è ripreso da un arresto nel primo turno di qualificazione e nel secondo turno del tabellone principale, registrando sei vittorie consecutive. Musetti ha imparato anche a trarre lati positivi dalle sue sconfitte. La sua ultima sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nelle semifinali di Acapulco gli ha fornito l’opportunità di testare per la prima volta la sua partita contro i primi cinque avversari. “La scorsa settimana contro Stefanos, ero molto stanco, ma era troppo grande per me. Non sono a quel livello, quindi ho acquisito molta esperienza lì, molti consigli e cose che devo migliorare. La partita contro Stefanos mi ha insegnato qualcosa“, ha aggiunto Musetti.

Raggiungendo le semifinali di Acapulco, Musetti ha migliorato lo status dell’Italia come una delle nazioni leader nell’ATP Tour. Musetti è diventato il nono membro italiano della Top 100. Solo Francia (11), Spagna (11) e Stati Uniti (10) hanno maggiori presenze in quel gruppo.

L’amicizia con Sinner

Musetti è il giocatore più giovane nella Top 100. Ha rubato questo titolo dall’amico e collega italiano Jannik Sinner. Gli italiani, unici under 20 nella Top 100, sono attualmente rispettivamente al secondo e terzo posto nell’ATP Race To Milan.

“Io e Jannik, siamo amici. È già quasi Top 30 e viviamo nello stesso edificio a Monaco. Condividiamo momenti e ci alleniamo a volte e ora condivideremo la maggior parte dei tornei insieme per il nostro futuro. Sarà divertente“, ha dichiarato Musetti, che farà il suo debutto al Miami Open