Musetti inarrestabile! Paire ko in due set a Miami, bene anche Sonego

Si chiamano entrambi Lorenzo, hanno 7 anni di differenza, e fanno sognare gli appassionati di tennis italiani. Lorenzo Sonego, un po’ più esperto del suo collega e giovane Musetti, ha conquistato oggi il pass per i sedicesimi di finale del Miami Open, torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense. Sonego ha regolato in due set il suo rivale Fratangelo. All’azzurro è servita un’ora e 46 minuti per avere la meglio sullo statunitense, sconfitto col punteggio di 6-4, 7-6.

Secondo turno facile facile per Lorenzo Musetti: il 19enne azzurro ha avuto la meglio sul francese Paire in poco più di un’ora con un doppio 6-3. Dopo la splendida prestazione ad Acapulco, continua il periodo splendido di Musetti, che ha staccato il pass per i 16esimi di finale del Miami Open.