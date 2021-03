Vinales diventerà presto padre: dopo la vittoria in Qatar una dedica speciale [VIDEO]

Il 2021 sembra essere l’anno di Maverick Vinales. Il nuovo anno, nonostante la pandemia di coronavirus stia ancora dando del filo da torcere alla popolazione del mondo intero, sembra sorridere al pilota spagnolo della Yamaha.

Vinales ha annunciato ad inizio anno, tramite alcuni post sui social, di essersi sposato: lo spagnolo è convolato a nozze in gran segreto, sorprendendo tutti i suoi fan, ignari della sua situazione sentimentale, con la sua Raquel, sconosciuta al mondo dei motori.

Ma non finisce qui: Vinales, pochi giorni dopo ha anche svelato al mondo intero che presto diventerà padre di una splendida bimba, che si chiamerà Nina.

Due notizie che hanno dato allo spagnolo la carica giusta per iniziare al meglio la nuova stagione! Vinales ha infatti conquistato la prima gara dell’anno, trionfando in Qatar davanti a Zarco e Bagnaia.

Non poteva quindi mancare una dedica speciale per le sue donne: Vinales durante il giro d’onore, dopo il successo in pista, ha simulato il gesto del pancione, portando poi la mano sul cuore. Un gesto davvero speciale per quella che si prospetta essere un’annata splendida per lo spagnolo e la Yamaha.