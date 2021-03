La Ducati sempre un passo avanti, in Qatar arriva una nuova rivoluzione

E’ finalmente iniziata la stagione dei motori. A fine mese si disputeranno i primi gran premi di F1 e MotoGp, ma intanto, i piloti delle due ruote regalano le prime emozioni agli appassionati nei test del Qatar. La stagione 2021 sarà speciale perchè ricca di novità, con lo ‘switch’ in Yamaha tra Rossi e Quartararo, il passaggio di Petrucci in Ktm, la pausa di Dovizioso ed il punto interrogativo su Marc Marquez.

Lo spettacolo è iniziato

Sul circuito di Losail a regalare spettacolo ci pensano i piloti, ma anche le squadre con le loro sorprendenti novità. Prima fra tutte la Ducati, che non si smentisce mai. Il team di Borgo Panigale ha infatti portato in Qatar dei nuovi aspetti tecnici davvero interessanti, affidati a Michele Pirro, sceso in pista con una Ducati dalla livrea completamente nera per lavorare sullo sviluppo della Desmosedici.

Le novità Ducati

Ma su cosa sta lavorando la Ducati? La moto guidata da Pirro mostra una carena sfilata verso il basso con un insolito e nuovo convogliatore di flusso. La bocca dei radiatori, sotto le alette, sembra essere stata ristretta, probabilmente per cercare una minore resistenza all’avanzamento, ma anche una fluidodinamica interna.

Ma non finisce qui: la Ducati ha infatti portato in pista un nuovo e mai visto convogliatore di flusso che dovrebbe ridurre l’impennamento anteriore durante l’accelerazione. Con le nuove prese d’aria dinamiche, la Ducati punta ad aiutare l’ingresso del flusso d’aria poichè l’aumento della potenza passa sempre da una elevata produzione di calore che va poi smaltito

Il regolamento

La Ducati sembra essere al sicuro. Nonostante i problemi che ha dovuto affrontare negli anni passati, il team di Borgo Panigale non ha smesso di osare, certo di essere in regola. Il regolamento della MotoGp infatti permette alle squadre di avere una nuova configurazione aerodinamica per la stagione che sta per iniziare.