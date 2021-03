Tutto pronto per il Gp del Qatar: statistiche e record del tracciato di Losail, Valentino Rossi è il più vincente

Domenica inizia ufficialmente la stagione 2021 di MotoGp. I piloti sono già arrivati in Qatar, dove devono trascorrere qualche giorno in quarantena prima di potersi recare al circuito. Domani si comincia con la tradizionale conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp del Qatar.

Non ci sarà Marc Marquez, che ha annunciato pochi giorni fa la sua assenza, per motivi di prudenza, nelle prime due gare dell’anno, così come non ci sarà Andrea Dovizioso, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Lo spettacolo non mancherà di certo, tra novità interessanti e conferme, su un circuito davvero spettacolare.

Il circuito di Losail

Il favoloso circuito internazionale di Losail si trova alla periferia di Doha, la capitale del Qatar. Costruita in poco più di un anno, la pista è costat 58 milioni di dollari e ha richiesto la dedizione 24 ore su 24 da quasi 1.000 lavoratori per prepararla all’evento inaugurale: il Gran Premio Marlboro del Qatar il 2 ottobre 2004. Si tratta di un tracciato di 5,4 chilometri, circondato da erba artificiale progettata per evitare che la sabbia del vicino deserto si riversi sul circuito. Il rettilineo principale è lungo più di un chilometro e c’è un buon mix di curve a velocità media e alta, tra cui un paio di sinistre veloci che si sono rivelate particolarmente apprezzate dai piloti.

Nel 2008 il Qatar ha celebrato il primo Gran Premio notturno della storia, in seguito alla costruzione di un’illuminazione esterna permanente. Il passaggio alle corse notturne è stato un successo e ha continuato ad esserlo, con l’evento del Qatar ormai affermato come uno dei più spettacolari del calendario della MotoGP.

Statistiche e record

Alla vigilia del Gp del Qatar, è giusto ricordare record e statistiche del circuito. Chi ha vinto più volte, chi ha stabilito il record del circuito e tanto altro.

Bisogna precisare che i dati non sono variati nell’ultimo anno poichè nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus il Gp del Qatar non si è disputato. L’ultimo podio, dunque, è quello formato da Dovizioso, Marquez e Crutchlow: nessuno di questi tre piloti correrà quest’anno a Losail.

A detenere il record di vittorie resta Valentino Rossi, che divide il primo posto, con Casey Stoner: entrambi i piloti, infatti, hanno conquistato 4 vittorie sul circuito di Losail, mentre al terzo posto troviamo Jorge Lorenzo. Il Dottore resta anche il pilota col primato di podi sul circuito di Losail: il campione di Tavullia è l’unico in doppia cifra, con 10 podi conquistati in Qatar.

Il record del circuito è invece di Jorge Lorenzo, con 1’54.927

I piloti con più pole sono invece Casey Stoner e Lorenzo, che ne hanno conquistate 4 a testa, mentre Maverick Vinales si trova dietro, con 2.

Si leggono solo nomi spagnoli, infine, per quanto riguarda gli ultimi record: