Il Qatar è sempre un passo avanti: il circuito di Losail apre le porte al pubblico per i primi Gp della stagione 2021 di MotoGp

Manca poco alla nuova stagione di motori. Nel prossimo fine settimana andranno in scena i primi Gp della stagione 2021 sia di Formula 1 che di MotoGp. I piloti di entrambi gli sport hanno già effettuato i primi test pre-stagionali, regalando una piccola parentesi piena di emozione ed adrenalina a tutti gli appassionati.

Primo Gp a porte aperte

Arrivano splendide notizie per i fan delle due ruote: la stagione 2021 di MotoGp non inizia a porte chiuse. Il Circuito di Losailm che ospiterà i Gp del Qatar e di Doha, che si terranno rispettivamente il 28 marzo ed il 4 aprile, ha deciso di aprire le sue porte agli spettatori.

L’accesso al circuito sarà consentito solo la domenica, nel giorno della gare, almeno così è indicato nei siti dove è possibile acquistare i biglietti. Al momento solo una tribuna è aperta alla vendita dei biglietti, acquistabili al prezzo di 100 rial del Qatar, ovvero 23 euro, mentre i bambini al di sotto dei 12 anni potranno accedere gratis.

Il gesto del Qatar

Il Qatar sembra essere un passo avanti. Lo Stato ha deciso di offrire a tutta la famiglia della MotoGp i vaccini anti-Covid, con tanti piloti che hanno già ricevuto la prima dose. E adesso cerca di riportare la sua popolazione alla normalità, nonostante i qatarioti non siano grandissimi appassionati delle due ruote. Le gradinate del circuito di Losail non sono mai state particolarmente piene ed è difficile che lo saranno adesso, in tempi di Covid-19, ma la voglia di uscire, assistere a qualcosa di unico ed eccezionale e di vivere una piccola parentesi di normalità, potrebbe spingere tante persone ad affollare le tribune del circuito qatariota.

Che gioia per piloti

Seppur non saranno tantissimi gli spettatori ammessi in tribuna a Losail, i piloti ringraziano! Lo scorso anno i campioni delle due ruote hanno gareggiato davanti al pubblico solo in pochissime occasioni, che si possono contare sul palmo di una mano: San Marino, Emilia Romagna e Francia. Poter iniziare la stagione davanti al pubblico dà ai piloti una motivazione extra a far bene, regalando anche a loro quella normalità che tutto il mondo vorrebbe ritrovare.

Tutti come il Qatar

Il Qatar lancia comunque un segnale importantissimo! Lo sport deve riaprire al pubblico, per il bene degli sportivi, ma soprattutto della popolazione mondiale. Poter assistere dal vivo ad un evento sportivo, con le dovute precauzioni, sarebbe un passo davvero importante per la comunità tutta, che ritroverebbe un po’ di tranquillità dopo un periodo davvero difficile. Avere del pubblico in tribuna è poi importantissimo per tutti gli atleti, dai calciatori ai piloti. Gli organizzatori degli altri Gp, quindi, prendano esempio e si mettano all’opera per poter aprire le porte al pubblico in sicurezza e disputare così una prima stagione che possa piano piano portare alla normalità vera e propria.