Domenica si corre ancora in Qatar: orari e programma del GP di Doha di MotoGP, anche in chiaro

Nel weekend sono andati in scena i primi Gp della stagione 2021 di Formula 1 e MotoGP: in Bahrain e Qatar non è mancato lo spettacolo, con Lewis Hamilton e Maverick Vinales che si sono aggiudicati le prime vittorie dell’anno.

Se la Formula 1 adesso si prenderà una pausa di qualche settimana prima di tornare a regalare spettacolo a tutti i suoi fan, i piloti della MotoGP restano in Qatar, dove domenica si corre il secondo Gp della stagione 2021.

Vinales proverà a ripetersi, ma dovrà fare attenzione ad un motivato Pecco Bagnaia, che sicuramente avrà imparato dai suoi errori e nella prossima gara saprà come comportarsi per ottenere un risultato migliore del terzo posto.

Occhi puntati anche sui piloti Petronas, che proveranno a risolvere i problemi riscontrati in pista ieri e ad essere protagonisti in pista.

Come vedere il GP di Doha

Cambia il nome del Gp, ma i piloti continueranno a sfidarsi sul circuito del Qatar. Se la settimana scorsa il GP è stato trasmesso solo sui canali Sky e Dazn, il nuovo weekend di gara andrà in onda anche in chiaro su TV8, dove saranno trasmesse le qualifiche del sabato e le gare di tutte e tre le classi della domenica.

Di seguito il programma del weekend di gara del GP di Doha:

Sabato 1 aprile

15.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 2 aprile

12:50-13:30 – FP1 Moto3

13:45-14:25 – FP1 Moto2

14:40-15:25 – FP1 MotoGP

17:10-17:50 – FP2 Moto3

18:05-18:45 – FP2 Moto2

19:00-19:45 – FP2 MotoGP

Sabato 3 aprile

12:25-13:05 – FP3 Moto3

13:20-14:00 – FP3 Moto2

14:15-15:00 – FP3 MotoGP

16:30-17:10 – Qualifiche Moto3

17:25-18:05 – Qualifiche Moto2

18:20-18:50 – FP4 MotoGP

19:00-19:40 – Qualifiche MotoGP

Domenica 4 aprile

13:40-14:00 – Warm-Up Moto3

14:10-14:30 – Warm-Up Moto2

14:40-15:00 – Warm-Up MotoGP

16:00 – Gara Moto3

17:20 – Gara Moto2

19:00 – Gara MotoGP