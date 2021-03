Giacomo Agostini piange la scomparsa del fratello Gabriele. Il 15 volte campione del mondo di motociclismo dice addio ad uno dei fratelli minori, il secondo di quattro, più piccolo di Giacomo di 4 anni. Il 74enne Gabriele è morto a seguito di una lunga malattia. Appassionato come il fratello di motociclismo, Gabriele accompagnava Giacomo e Felice in giro per il mondo.